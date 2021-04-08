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ABD, Montrö tartışmasının neresinde?

Türkiye’nin demokrasi dosyasında ABD ve AB ters istikamette mi?

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