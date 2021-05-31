Prof. Dr. Ersan Şen'den Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imama tepki: Herkes ağzından çıkan söze dikkat edecek

Ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen, Ayasofya'nın müzeye çevrildiği döneme işaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkıran'a sert tepki gösterdi. Şen "Herkes ağzından çıkan söze dikkat edecek" dedi.

Habertürk TV'de yayınlanan 'Açık ve Net' programına katılan Ersan Şen, Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan'a sert sözlerle yüklendi.

Ersan Şen, Mustafa Demirkan'a yönelik; "Kemalizmi eleştir, Mustafa Kemal'i eleştir buna katlanırım ama Mustafa Kemal'e kafir diyemezsin" ifadelerini kullandı.

Ülkenin son dönemde kutuplaştığına dikkati çeken Şen, "Din alimlerinin dili böyle mi olmalı, tehdit dilini, hakaret dilini, beddua dilini terk etmemiz gereken yerde konuştuğumuz konuya bak" değerlendirmesini yaptı.

"Pes diyorum" diyerek tepkisini sürdüren Şen, "Herkes ağzından çıkan söze dikkat edecek" yorumunda bulundu.

Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede kimse Atatürk'ü silemez, özellikle dinine inanan birisi olarak söylüyorum Atatürk'ün peşindeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ü başarısızlıkla itham edenlere diyorum sen daha iyisini yap kardeşim"

Ersan Şen'in tepkisi sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya'da gerçekleşen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" programında imam, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'a atfen, "zalim ve kafir" demişti.

Program sırasında imamın Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik, "Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma..." ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Ali Erbaş da Ayasofya'nın ibadete açılışında Atatürk'e atfen, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı.

Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasının bulunduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.