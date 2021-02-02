Polisin Boğaziçi müdahalesinde bir öğrenci: "Tekme yedim, nefes alamadım; insanlıklarından utanmaları lazım"

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Melih Bulu'ya karşı eylemlerine karşı yüzlerce polis Güney Kampüs'e girdi. Polis kampüste Bulu'yu ve gündüz yapılan eylemde arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden 51 öğrenciyi gözaltına aldı. Polis müdahalesi sırasında şiddete maruz kaldığını ifade eden bir öğrenci, "Tekme yedim, nefes alamadım. Artık bunların insanlıklarından utanmaları lazım" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Hisarüstü'nde yapmak istedikleri basın açıklamasına karşı polis ekipleri okuldan çıkmalarına izin vermezken, desteğe gelen öğrenci grubuna da Etiler'de müdahale edilmiş ve çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı. Gözaltıların ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük önüne yürüyerek kampüste protestolara devam etmişti.

Öğrencilerin kampüsteki eylemlerini sürdürmeleri üzerine polis konvoyu kampüse girerek öğrencilere müdahale etti. Bazı öğrenciler polis şiddetine maruz kaldıklarını ifade etti.