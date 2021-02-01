Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci gözaltına alındı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemlerine karşı yüzlerce polis Güney Kampüs'e girdi. Polis kampüste Bulu'yu ve gündüz yapılan eylemde arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden 51 öğrenciyi gözaltına aldı. Çok sayıda siyasetçiden ve insan hakları savunucusundan gözaltına alınan öğrencilere destek gelirken, dünyanın önde gelen sosyologlarından düşünür Slavoj Zizek de öğrencilerin yanında olduğu mesajını paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bugün Hisarüstü'nde yapmak istedikleri basın açıklamasına karşı polis ekipleri okuldan çıkmalarına izin vermezken, desteğe gelen öğrenci grubuna da Etiler'de müdahale edilmiş ve çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı. Gözaltıların ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük önüne yürüyerek kampüste protestolara devam etmişti.

Öğrencilerin kampüsteki eylemlerini sürdürmeleri üzerine polis konvoyu kampüse girerek öğrencilere müdahale etti.

Kampüsün içine giren yüzlerce polis ekibi, anonslarında sokağa çıkma yasağının başladığı ve Rektörlüğün abluka altına alınması eyleminin 'yasa dışı' olduğu söylendi. Polis müdahalesinde en az 28 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğrenciler Vatan Emniyet'e götürülürken, çok sayıda milletvekili ve avukat destek olarak emniyete gitti.

Boğaziçi Dayanışması, gündüz saatlerinde basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan öğrencilerden 106'sının ifadelerinin bitmek üzere olduğunu, daha sonra serbest bırakılacaklarını duyurdu.

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestoya polis engeli; gözaltılar var

İstanbul Valiliği: Okuldaki göstericilerden 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Güney Kampüs'teki eylemde 51 öğrencinin, üniversite dışında yapılan eylemde de 108 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen (108), Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden (51) olmak üzere toplam (159) şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

CHP'den tepki: Yalnız bırakacağımız tek bir genç arkadaşımız yoktur

CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin gözaltına alınması haberini almasının ardından Ankara'dan İstanbul'a hareket ettiğini belirterek şu şunları söyledi:

"MYK toplantımızın ardından öğrencilere yapılan korkunç muameleyi görünce Ankara’dan İstanbul’a geldim, yoldayım. Provokatörlere, yani dini duyguları kullanarak öğrencileri hedef gösterenlere ve saray iktidarının baskısına karşı yalnız bırakacağımız tek bir genç arkadaşımız yoktur.

Ayrıca İstanbul il hukuk komisyonumuz avukat desteğiyle gözaltı süreçlerini yerinde ve anlık takipteler, ilk günden bugüne dek olduğu gibi. Vatan Emniyet’teyiz. Öğrencilerin ifadesi alınıyor."

Zizek'ten Boğaziçi öğrencilerine destek

Türkiye'deki yayıncısı Encore, T24'e, kendileriyle yazışan dünyanın önde gelen sosyologlarından düşünür Slavoj Zizek'in, gelişmeleri "dehşet verici" ifadesiyle nitelendirerek "Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine desteğini ilettiğini" açıkladı.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cuma günü öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide, üzerinde Kabe'nin de olduğu bir resmin yer almasının ardından iki öğrenci tutuklandı.

Tutuklananların Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olduğu açıklandı.