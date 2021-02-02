CHP'li vekiller gözaltına alınan öğrenciler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bekledi

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında 159 öğrenci gözaltına alınırken başta CHP'liler olmak üzere çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili ve avukat destek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne atadığı Melih Bulu'ya karşı öğrencilerin protesto eylemleri 1 aydır sürüyor. Akşam saatlerindeki eyleme polis müdahalesi sonucu 159 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler, İstanbul Emniyeti'ne götürülürken başta CHP'li siyasiler olmak üzeri birçok siyasi öğrencilerle dayanışma için emniyete gitti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Sare Kadıgil, Ali Şeker, CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gitti. Gözaltındaki öğrencilerin serbest bırakılmasını isteyen CHP'liler, "Buradayız" dediler.

Öğrencilerin itiraz haklarını kullandıklarını belirten Tanrıkulu, "Biz buradayız, dayanışma içerisindeyiz. Burada olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz" dedi.

CHP'li Kadıgil, öğrencilerin ifade tutanaklarını okuduğunu söyledi. İfade veren öğrencilerin birinin 1996, diğerinin 1998 doğumlu olduğunu ifade eden Kadıgil, "Tek kabahatleri yapılan bir çağrı üzerine bir basın açıklaması destek vermek için Etiler mahalinde bulunmak. Derhal bu hukuksuzluğun sona erdirilmesini, gözaltına alınan öğrenci arkadaşları serbest bırakılmasını bekliyoruz, buradayız" diye konuştu.

Öğrencilerle dayanışma için emniyete geldiklerini belirten CHP'li Şeker, "Başı dik öğrencilerimizin yanındayız" diyerek destek mesajı verdi.