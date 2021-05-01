Polis, 1 Mayıs'ta çekim yapmak isteyen gazetecileri engelledi: Genelge talimatı var!

01 Mayıs 2021 15:07
Polis ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim'de gazetecilerin yakından çekim yapmasına izin vermeyerek, "Genelge talimatı var" dedi.
1 Mayıs'ta İstanbul, Taksim'de yürüyüş yapmak isteyen grubu çekmek isteyen gazeteciler, polis tarafından engellendi.
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Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesini paylaşmıştı. Söz konusu belgeye göre, "emniyet personeli görevini yaparken eylemin veya durumun niteliğine göre ses ve görüntü kaydı alanlar engellenecek, haklarında yasal işlem yapılacak" maddesinin bulunduğu görüldü.
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