Polis, 1 Mayıs'ta çekim yapmak isteyen gazetecileri engelledi: Genelge talimatı var!

DİSK Basın-İş'in paylaştığı videoda, gazeteci Sultan Eylem Keleş'in ''Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz'' itirazı üzerine polislerden biri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Personel görev yaparken eylemin niteliğine göre ses ve görüntü kaydı alanların engelleneceği" maddesinin bulunduğu genelgeye işaret ederek, ''Genelge talimatı var'' dedi.

DİSK Basın-İş, paylaşımda, "Tekrar ediyoruz; Emniyet'in genelgesiyle gazetecilik faaliyeti engellenemez!" notunu düştü.