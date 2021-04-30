Emniyet Genel Müdürlüğü: Personelimiz görevini yaparken eylemin niteliğine göre ses ve görüntü kaydı alanlar engellenecek, haklarında yasal işlem yapılacak

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesini paylaştı. Söz konusu belgeye göre, "emniyet personeli görevini yaparken eylemin veya durumun niteliğine göre ses ve görüntü kaydı alanlar engellenecek, haklarında yasal işlem yapılacak."

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı bir genelgede, eylemlerde cep telefonu ile ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceği ve haklarında yasal işlem yapılacağı belirtiliyor. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, eylemler sırasında ses ve görüntü alınmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini Twitter hesabından paylaştı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği", ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği ifade ediliyor.

Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verildi.

"İçişleri Bakanlığından 1 Mayıs öncesi personelini garantiye alma genelgesi"

ÇHD İstanbul Şubesi tarafından söz konusu genelgeye, "İçişleri Bakanlığından 1 Mayıs öncesi personelini garantiye alma genelgesi. Personeliniz görevini ifa ederken işkence yaparsa kayıt da alınır, delil de toplanır. Çünkü tekrarla, işkence yapmak görev sınırlarınızda değil, suçtur!" eleştirisi yapıldı.

Söz konusu genelge şöyle: