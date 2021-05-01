1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yürümek ve Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalede bulundu. İstanbul Valiliği, polislerce yapılan uyarılara karşı dağılmayan gruplarda bulunan 212 kişinin gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bir başka grup ise Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Galatasaray Meydanı girişine gelen kitleye polis müdahalede bulundu. Eylemciler polis tarafından gözaltına alındı. Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen başka bir grup da polis müdahalesiyle karşılaştı.

Öte yandan sabah saatlerinde Hak-İş ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi bir grup Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak 1977 yılının 1 Mayıs'ında yaşamını yitirenleri anmıştı. Hak-İş, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde "Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçilerin bayramı" sloganı atarak çelenk bırakırken; DİSK ve beraberindeki grup da Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenlerin isimlerini okuduktan sonra Şişhane Parkı'na gitmişti.

TIKLAYIN - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | Sendikalar Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu

Çağdaş Hukukçular Derneği: Gözaltı sayısı 230

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi tarafından sabah saatlerinden yapılan açıklamada, “Gelen bilgilere göre gözaltı sayısı yaklaşık olarak 80 oldu. Gözaltılardan bir kısmı bölge karakollarında, bir kısmı sağlık kontrolü için hastanelerde. Bir kısım gözaltının Vatan Emniyete götürüleceği bilgisini aldık” ifadelerine yer verildi. ÇHD'nin ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada ise gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 230 olduğu duyuruldu.

Gençlik Komiteleri: Taksim'de önümüze kurulan barikatları da yasaklarınızı da tanımıyoruz; yaşasın 1 Mayıs

Gençlik Komiteleri ise sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Taksim'de önümüze kurulan barikatları da yasaklarınızı da tanımıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın mücadelemiz" dedi. Polis tarafından yapılan müdahalede gözaltına alınan üniversite öğrencilerinin, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için emniyete götürüldüğü belirtildi.

Emekçi Hareket Partisi üyelerine Ankara ve İstanbul'da gözaltı

Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyeleri de öğleden sonra İstanbul ve Ankara’da “İşsiz, aşsız, aşısız bırakan sermaye düzenini yıkacağız” diyerek 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü kapsamında eylem yaptı. İstanbul’da EHP Parti Sözcüsü Özge Akman ile birlikte Taksim’e çelenk bırakmak için yürüyen 20 EHP Üyesi gözaltına alındı. Ankara’da da Kızılay’a çıkmak için yürüyüşe geçen 7 EHP’li gözaltına alındı.

EHP Ankara İl Sözcüsü Sanem Deniz Kural "Şu an fabrikalarda, işyerlerinde, atölyelerde milyonlarca işçi çalışmaya devam ediyor. Onlara tam kapanma yok. Binlerce işyeri kapandı. Hiçbirisinde çalışan işçilere ne olacağıyla ilgilenmedi bu iktidar. Onların tek ilgilendikleri şey vardı. Kendi kongrelerini, cenazelerini doldurmak. 1 Mayıs'ta yasak ilan etmeye çalıştılar. Onlar pandemiyi dinlemedi. İşçilerin emekçilerin ne yapacağıyla ilgilenmeyenler ne aşı getirdiler ne tedbir aldılar" dedi.

CHP'li Yıldırım Kaya: Taksim'e yürüyen topu topu 10 üniversiteli gence polisin müdahale şekli insanın kanını donduruyor

Polisin göstericilere orantısız müdahalesi de tepkilere yol açtı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da Twitter hesabından, İstanbul'da bir grup üniversite öğrencisine polisin saldırısına yönelik görüntülerini paylaşarak, "Taksim'e yürüyen topu topu 10 üniversiteli gence polisin müdahale şekli insanın kanını donduruyor. AKP'nin lebalep kongrelerinde on binlerce insan bir araya geldiğinde neredeydiniz? Bu nasıl bir vahşettir? 'Yaşasın 1 Mayıs' diye slogan atan gençlere yapılanlar suçtur" dedi.

İstanbul Valiliği'nden gözaltılara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden söz konusu polis müdahalelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunma,

Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakma ve basın açıklaması talebinde bulunan HAK-İŞ, TÜRKİŞ, Birleşik Kamu İş, Vatan Partisi ve TGB, Hak Sen, DİSK, TEÇ-Sen, SİME-Sen, SAHİMSen, DİSK(TMMOB-TTB-KESK) sendikalarının başvuruları, salgınla mücadele ve tam kapanma tedbirlerine uygun olmak kaydıyla Valiliğimizce değerlendirilerek belirli saat aralıklarıyla bu faaliyetlere izin verilmiştir.

İl ve ilçe Hıfzıssıhha Meclislerince alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izin verilen Sendikalar dışında ve Taksim Meydanı’na çıkmak için toplanan şahıslar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılmıştır.

Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır."