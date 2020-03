Of! Of! Of! | "Akbilin bile hesabını yapıyoruz"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2019 verilerine göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 11,84.

TÜİK'in Ekim 2019 verilerine göre işsizlik bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4 oldu.

608 bin kişinin daha eklendiği işsiz insan sayısı 4 milyon 396 bin.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk - İş) Aralık 2019 araştırmasına göre, mutfak enflasyonunda yıllık ortalama artış 17,89.

Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 7.045 lira.

Evli olmayan - çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 2.649,75 lira.

Nielsen tarafından yapılan araştırmaya göre, alışverişini ucuza getirmek için market market dolaşanların oranı yüzde 72'den yüzde 87'ye çıktı. Market alışverişleri için kısıtlı bir bütçeye sahip olan tüketici oranı son 1 yılda yüzde 73'ten yüzde 88'e yükseldi.

Hayat pahalılığında geçinmeye çalışan insanların yaşamına odaklandığımız 'Of! Of! Of!' video haber dizimizin 4. ve son bölümünde eşiyle birlikte KHK ile ihraç edildiği için sendikadan aldıkları 2000 lira ile geçinmeye çalışan Yurdagül Şahin Demir'in hikâyesi var.

İstanbul Sarıgazi'de yaşayan Yurdagül Şahin Demir, sendikanın verdiği 2000 lira ile ev kirası ile faturalarını ödüyor.

Demir, zaman zaman özel ders veriyor, ders veremediğinde ise büfede çalıştığını, simit sattığını söylüyor.

Harcamalarını kıstıklarını söyleyen Demir, "Dışarı çıktığımızda yemek yemiyoruz, çay içmiyoruz. Otobüse bindiğimizde bile hesaplama yapıyoruz; 'şuradan gitsem daha az akbil harcamış olurum' " diyor.

Demir hayatını, "Türkiye'de asgari ücret açlık sınırının altında, biz 'asgari' bile yaşamıyoruz" sözleriyle anlatıyor.

