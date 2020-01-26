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Of! Of! Of! | "Bebek bezi alamayanlar var"

Video haber dizimizin 3. bölümünde düzenli bir işte çalışmayan ve geçinmeye çalışan Fatih Sürücü'nün hikâyesi var

26 Ocak 2020 16:22

Adil Ergin Bağcı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2019 verilerine göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 11,84. 

TÜİK'in Ekim 2019 verilerine göre işsizlik bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4 oldu. 

608 bin kişinin daha eklendiği işsiz insan sayısı 4 milyon 396 bin. 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk - İş) Aralık 2019 araştırmasına göre, mutfak enflasyonunda yıllık ortalama artış 17,89. 

Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 7.045 lira.

Evli olmayan - çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 2.649,75 lira.

Nielsen tarafından yapılan araştırmaya göre, alışverişini ucuza getirmek için market market dolaşanların oranı yüzde 72'den yüzde 87'ye çıktı. Market alışverişleri için kısıtlı bir bütçeye sahip olan tüketici oranı son 1 yılda yüzde 73'ten yüzde 88'e yükseldi.

Hayat pahalılığında geçinmeye çalışan insanların yaşamına odaklandığımız Of! Of! Of! video haber dizimizin 3. bölümünde düzenli bir işte çalışmayan, aylık kazancı ortalama 2000 lira civarında olan ve kendi deyimiyle 'atanmayan' bir öğretmen olan Fatih Sürücü'nün hikâyesi var.

İstanbul'un Fatih ilçesinde ailesiyle yaşan Fatih Sürücü, 41 yaşında. Ayrı bir evde tek başına yaşamak istediğini söyleyen Sürücü, maddi koşulların buna el vermediğini söylüyor. 

Hacettepe Üniversitesi lisansının yanı sıra ABD'de eğitim alan Sürücü, asıl mesleği öğretmenlik dışında farklı işlerde de çalışmış. Sürücü hayat pahalılığının yanında 'emeğin değerinin olmamasından ve az para kazanmaktan da şikâyetçi. 

Geçinmek zorunda olduğumuz için geçiniyoruz diyen Sürücü,"Nefes alıyoruz, geçiniyoruz ama onurlu bir şekilde, kimseye boyun eğmeden yaşayabiliyor muyuz? ondan biraz çekincelerim var açıkçası" diyor. Sürücü'ye göre "İnsanlar nefes almak için yaşıyor" 

TIKLAYINIZ - Of! Of! Of! | "Cehennemin dibini yaşıyorum"

TIKLAYINIZ - Of! Of! Of! | "Eti gramla alıyoruz"

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