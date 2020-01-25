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Videoröportaj

Of! Of! Of! | "Eti gramla alıyoruz"

Video haber dizimizin 2. bölümünde emekli maaşıyla geçinemeyen ve çalışmaya devam eden Mukaddes Işık'ın hikâyesi var

25 Ocak 2020 15:43

Adil Ergin Bağcı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2019 verilerine göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 11,84. 

TÜİK'in Ekim 2019 verilerine göre işsizlik bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4 oldu. 

608 bin kişinin daha eklendiği işsiz insan sayısı 4 milyon 396 bin. 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk - İş) Aralık 2019 araştırmasına göre, mutfak enflasyonunda yıllık ortalama artış 17,89. 

Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 7.045 lira.

Evli olmayan - çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 2.649,75 lira.

Nielsen tarafından yapılan araştırmaya göre, alışverişini ucuza getirmek için market market dolaşanların oranı yüzde 72'den yüzde 87'ye çıktı. Market alışverişleri için kısıtlı bir bütçeye sahip olan tüketici oranı son 1 yılda yüzde 73'ten yüzde 88'e yükseldi.

Hayat pahalılığında geçinmeye çalışan insanların yaşamına odaklandığımız Of! Of! Of! video haber dizimizin 2. bölümünde emekli maaşıyla geçinemediği için 54 yaşında özel bir rehabilitasyon merkezinde ve günlük işlerde çalışmaya devam eden Mukaddes Işık'ın hikâyesi var. 

Mukaddes Işık, yıllarca öğretmenlik yapmış ve bu meslekten emekli olmuş. 

Ancak Işık emekli maaşının kendisine yetmediğini söylüyor. Işık, bir rehabilitasyon merkezinde çalışıyor ve zaman zaman oyunculuk yapıyor. 

Kira ve fatura giderlerinden sonra Işık'a geçinmek ve yurt dışında okuyan kızına para göndermek için 1500 lira kalıyor. 

Işık, önceden kiloyla aldığı gıda malzemelerini taneyle, kiloyla aldığı eti gramla aldığını söylüyor.

Çalışmaktan dolayı kendisine vakit ayıramadığını ve kısır bir döngüye girdiğini söyleyen Işık,  "Umutla bakmak istiyorum, gerçi umuda dair somut bir şey ok ama yine de her şey iyi olsun diye umut ediyorum ben" diyor. 

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