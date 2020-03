Of! Of! Of! | "5 üniversite diplomam var; cehennemin dibini yaşıyorum"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2019 verilerine göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 11,84.

TÜİK'in Ekim 2019 verilerine göre işsizlik bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4 oldu.

608 bin kişinin daha eklendiği işsiz insan sayısı 4 milyon 396 bin.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk - İş) Aralık 2019 araştırmasına göre, mutfak enflasyonunda yıllık ortalama artış 17,89.

Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 7.045 lira.

Evli olmayan - çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 2.649,75 lira.

Nielsen tarafından yapılan araştırmaya göre, alışverişini ucuza getirmek için market market dolaşanların oranı yüzde 72'den yüzde 87'ye çıktı. Market alışverişleri için kısıtlı bir bütçeye sahip olan tüketici oranı son 1 yılda yüzde 73'ten yüzde 88'e yükseldi.

Hayat pahalılığında geçinmeye çalışan insanların yaşamına odaklandığımız Of! Of! Of! video haber dizimizin ilk bölümünde 5 üniversite diploması olmasına rağmen istediği işi yapamayan, hayalindeki maaşı alamayan Neyfel Tak'ın hikâyesi var.

İstanbul Fatih'te yaşayan Tak, bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak asgari ücretle çalışıyor.

Aldığı asgari ücretin 800 lirasını evin kirasına ödeyen Tak, gördüğü yüksek lisans öğreniminin taksitlerini de ödemeye çalışıyor.

Neyfel Tak, "Ben çok süreçler yaşadım ama bu sene tabiri caizse, cehennemin dibini yaşıyorum" diyor.

Tak, "Bir insanın insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmesi için en az 4000 ile 5000 lira arasında değişen bir maaş alması gerekiyor" diyor.

"Asgari ücretle yaşamak, yaşamak değil" diyen Tak, "Kim yaşayabiliyorum diyorsa o yalan söylüyordur" ifadelerini kullanıyor.

Tak'a göre "Bu ülkede aldığınız diplomalar çöp oluyor, güzel bir işte çalışmanıza yaramıyor."