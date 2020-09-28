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Nadira Kadirova'nın annesi, kızının mezarından seslendi: "Şirin Ünal, katilsin"

"Benim canım kızımı öldürdün"

28 Eylül 2020 17:29

Nadira Kadirova’nın mezarını ziyaret eden annesi Rano Kadirova, kızını Şirin Ünal’ın öldürdüğünü iddia ederek, “Benim canım kızımı öldürdün Şirin Ünal sen bir katilsin” dedi.

AKP’li Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulunan Nadira Kadirova’nın annesi Rano Kadirova kızının Özbekistan’da bulunan mezarını ziyaret etti.

Kızının mezarını ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Kadirova, “Benim canım kızımı öldürdün Şirin Ünal sen bir katilsin. Bu dünyada da öbür dünyada da Benim canımı aldın. Benim kızımı öldüreceğine beni öldürseydin. Benim melek gibi kızımı öldürdün” dedi. 

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