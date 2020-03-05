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AKP'li vekilin evinde ölü bulunan Nadira Kadirova soruşturmasına takipsizlik kararı

Kararda, Nadira Kadirova'nın intiharına yardım eden bir kişi bulunamadığı anlaşılmıştır denildi

05 Mart 2020 08:56

AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde 23 Eylül 2019’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Hürriyet'in haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 23 Eylül 2019 günü kendi odasında silahla vurulmuş halde bulunan Kadirova’nın ölümüyle ilgili kararında, "Genç kızın intihar ettiği, onu intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Kadirova’nın otopsi raporunda cinsel saldırı izine ulaşılamadığı, not defteri ve 2 intihar notu değerlendirildiğinde olay öncesinde intihara karar verdiği belirtildi.

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