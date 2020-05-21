Şüpheli şekilde öldüğü AKP’li Ünal’ın evinde tacize uğradığı iddia edilmişti, dosya aydınlatılamadan kapandı: Nadira Kadirova’ya ne oldu?

Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova, ev hizmetlisi olarak çalıştığı AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde, 23 Eylül akşamı, Ünal’a ait silahtan çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi. Arkadaşı, Nadira'nın AKP'li Ünal tarafından taciz edildiğini iddia etmiş, "Kapıyı kilitlediğini ve arkasından kendisine sarıldığını, kendisinin de ona tepki gösterdiğini söyledi" demişti. Nadira'nın ağabeyi ise kardeşinin intihar etmiş olabileceğine ihtimal vermiyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart’ta Kadirova’nın ölümünün intihar olduğuna hüküm getirerek takipsizlik kararı verdi. Ailenin avukatı tarafından takipsizlik kararına yapılan itirazın reddedilmesiyle Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturma bir davaya bile dönüşmeden kapatılmış oldu. Ancak Kadirova'nın ölümüne ilişkin akıllardaki soru işaretleri halen giderilemedi. Kadirova'nın ağabeyi Muhammet Ali, takipsizlik kararı verilen kardeşinin şüpheli ölümünün peşini bırakmayarak soru sormaya devam ediyor: Nadira’ya ne oldu?

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in derleme haberine göre, Nadira Kadirova davasındaki gelişmeler şöyle:

Nadira Kadirova, ya da asıl adıyla Nodıra Kodırova, 1996 yılında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te dünyaya geldi. 4 kardeşten en küçüğü olan Nadira’nın iki kız ve bir de erkek kardeşi vardı.Ağabeyi Muhammet Ali, Nadira’yı çok sabırlı biri olarak tanımlıyor ve ekliyor:

“Aç kaldığımız günler oldu. Nadira’yla hep sıkıntılarla büyüdük. O kadar zorluk çekmesine ve zor bir hayatı olmasına rağmen bir kere şikâyet etmedi. Hep sabretti kardeşim. Çok masum biriydi.”

Özbekistan’da liseye kadar eğitimini tamamlayan Nadira, kuaförlük yapmaya başladı. Nadira’nın ölümünden bir süre önce babası hastalanarak yaşamını yitirmişti. Nadira, Türkiye’de bir döner restoranında çalışan ağabeyine, Türkiye’ye gelerek çalışmak istediğini söyledi. Önce başka bir evde ardından da Şirin Ünal’ın evinde çalışmaya başladı. Nadira, hem Ünal’ın hasta eşine bakıyor hem de evin bazı işlerini yapıyordu. Kadirova, Türkiye’de üniversite okumak için Şirin Ünal’ın evinde çalışıp para biriktirmeye başladı. Üniversitenin ardından hostes olmak isteyen Nadira, evlenip Türkiye’de kalmak istiyordu.

Ölmeseydi 28 Eylül'de ders başı yapacaktı

Nadira hayata veda etmeden yalnızca 6 gün önce üniversite hayalini gerçekleştirmek için dershaneye gitmek üzere görüşme yapmıştı. Yazışmalara göre, 14 Eylül’de dershane müdüründen kurs hakkında bilgi alan Kadirova, 16-17 Eylül günlerinde de dershaneye giderek kayıt konusunda anlaştı. Kadirova ölmeseydi 28 Eylül’de ders başı yapacaktı.

"Artık bu tarz işlerde daha fazla çalışmak istemiyorum"

Nadira’nın günlüğünde şunları kaydetmişti:

“1 Eylül üniversiteye girme günü. Allahım lütfen girebilmem için tüm engelleri kaldır. Üniversiteye girmek, öğrenci olmak, hayatın lezzetini tatmak istiyorum. Artık kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Bugüne kadar ne yaptıysam ailem için yaptım, bundan sonra da öyle olacak. Artık bu tarz işlerde daha fazla çalışmak istemiyorum. Ben okuyup büyük adam olacağım söz veriyorum annem. Hepinize ben bakacağım, hepinizi koruyacağım. Çünkü ben kendime güveniyorum. Hostes olmamı istersin ya hostes de olacağım bak gör.”

Kadirova'nın öldüğü gün neler yaşandı?

23 Eylül 2019 günü akşam saatlerinde AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara, Çankaya’da bulunan evinden silah sesi geldi. Ses, Ünal’a ait olan Baretta marka 9 mm’lik silahtan geliyordu. Polisler olay yerine gittiklerinde Nadira Kadirova’yı kanlar içerisinde buldular.

"İntihar" dendi

Olay günü Emniyet’in kayıtlarına şöyle geçti:

“İntihar eden şahıs ikamette kaldığı üst kattaki odasında, ikamet sahiplerinden D.Ü’yü odanın dışına iterek kapıyı kilitledikten sonra intihar etmiştir. Bilgi sahibi Şirin Ünal ifadesinde kendisine ait taşıma ruhsatlı üç adet silahtan birini bulamamaları üzerine evi aradıklarını, akabinde olayın meydana geldiğini beyan etmiştir.”

Olaydan iki gün sonra, yani soruşturma henüz yeni başlamış, deliler daha tam olarak toplanmamışken Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca müntehirenin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir.”

Nadira'nın ağabeyi, "Bu kesinlikle bir cinayet" demişti

Nadira’nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirova’nın olay gününe ilişkin şunları anlattı:

“Şirin Ünal beni aradı. ‘Bizim evde bir silah kayboldu. Onu bulmaya çalışıyoruz. Nadira sana getirmiş olabilir mi o silahı’ diye sordu. Ben de ‘Benim silahla işim olmaz’ dedim. Daha sonra ise ‘Senin psikopat kardeşin silahımı alarak kendisini odaya kilitledi, kapıyı açmıyor’ dedi. Hemen taksiye atlayıp gittim. Evin önünde polis ekipleri vardı. Beni içeri sokmadılar. ‘Kardeşime ne oldu’ diye sorduğum bir polis ‘sol elini kurşun sıyırmış’ dedi. O esnada Şirin Ünal ortaya çıktı ve ‘Psikopat, manyak kendini vurdu’ dedi. Şimdi nerede diye sorduğumda Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığını söylediler. Yanıma cüzdanımı bile almamışım. ‘Param yok’ dedim. Ünal polis ekiplerine dönüp ‘şuna para verin de taksiye binsin’ dedi. Polis çıkarıp 50 TL verdi. O şekilde hastaneye gittim. Nadira ameliyata alınmıştı. Hastaneye vardıktan 20 dakika sonra doktor, ‘Kardeşini kaybettik’ dedi. Bu kesinlikle bir cinayet. Çünkü hayat dolu bir kızdı."

Hastane kayıtlarına göre Nadira’nın ölümü gerçekleştiğinde saatler 21.50’yi gösteriyordu.

Diğer çalışanın dikkati çeken ifadesi

Evde çalışan ‘Hilal’ ismini verdikleri bir diğer Özbek işçi savcılığa verdiği ifadede Nadira’nın olay günü kendisine ‘kendimi öldüreceğim’ dediğini söyledi. ‘Hilal’ ismini kullanan Özbek kadının ifadesinden bir bölüm şöyle:

“Silah eğer onda ise vermesini söyledim. Nadira ağlayarak ‘Benim derdimi bilmiyorsun. Annemin, ağabeyimin yüzüne bakamayacağım’ dedi. Ne oldu anlat bana dediğimde, ‘Kimseye anlatmayacağım, kendimi öldüreceğim’ yanıtını verdi.”

Nadira'nın arkadaşı Leyla Niyazova: Taciz etmişti

Bir diğer tanık Nadira’nın arkadaşı Leyla Niyazova’ydı. Niyazova ifadesinde şunları söylüyordu:

“22 Eylül’ü 23 Eylül’e bağlayan gece telefonda görüştük. Bir gün odasında yatarken patronu Şirin Ünal’ın odaya gelerek kapıyı kilitlediğini ve arkasından kendisine sarıldığını, kendisinin de ona tepki gösterdiğini söyledi. Olayın ne zaman olduğunu söylemedi ama Ankara’daki evde olduğunu söyledi.”

Dosyanın bir davaya bile dönüşmeden soruşturma aşamasında kapatılmış olması akılları ve vicdanları tatmin etmedi. Nadira öldü mü, öldürüldü mü, intihara mı sürüklendi? Savcılık ‘intihar' diyerek konuyu kapattı ancak buna hala inanmayan çok sayıda insan var.