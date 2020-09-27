AKP'li Şirin Ünal'ın evinde ölün bulunan Nadira Kadirova dosyasında yeni görüntüler: "Boğuşma izleri var"

AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde hayatını kaybeden Nadira Kadirova’nın odasında yapılan olay yeri incelemesine ilişkin yeni görüntüleri yorumlayan Kadirova ailesinin avukatı İlyas Doğan, "Üç ayrı bölgede kan birikmesi var, boğuşma yaşandığını düşünüyorum" dedi.

BirGün Gazetesi AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde hayatını kaybeden Nadira Kadirova’nın odasında yapılan olay yeri incelemesine ilişkin yeni görüntülere ulaştı.

Görüntülerde Nadira Kadirova'nın kaldığı ve hayatını kaybettiği odanın dağınık olduğu görülürken, farklı noktalardaki kan izleri ise dikkat çekiyor.

Polis ekiplerinin kamerasına yere düşen bir saksı, etrafa saçılan kum ve çiçekler yansıyor. Ayrıca görüntülerde bir sehpanın tamamen ters döndüğü ve bir abajurun da yere düşerek devrildiği görülüyor. Nadira'ya ait olduğu tahmin edilen çantaların yerde olduğu anlaşılıyor.

"Üç ayrı bölgede kan birikmesi var ve üçü de birbirine mesafeli alanlarda"

Görüntüleri değerlendiren Kadirova ailesinin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan, “Odada bir boğuşma yaşandığını düşünüyorum. Üç ayrı bölgede kan birikmesi var ve üçü de birbirine mesafeli alanlarda. Halının üzerindeki üç farklı alanda kan görülürken bir de yatağın üzerindeki yorgandaki kan göze çarpıyor" diye konuştu.

"Şirin Ünal'ın kızı Duygu Ünal'ın olay yeri incelemesinde bulunması usule aykırıdır"

Prof. Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, olay yeri inceleme ekibine, yani emniyet mensupları AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın kızı Duygu Ünal’ın eşlik ettiği görülüyor. Bu tamamen usule aykırıdır. Çünkü en basitinden ölüm anında o da aynı binada ve olay yeri inceleme ekiplerine eşlik edemez, bu nedenle onun dışarıda tutulması gerekir. Ayrıca, Duygu Ünal’ın veya bir başkasının inceleme yapılan oda içerisine girmesi ve dolaşması önemli bir delil karışıklığına yol açacaktır. Olay yeri incelemesinde olayla ilgisi olabilecek kişilerin bu alanlara girmesine izin verilmez, bu nedenle de bu durum usule aykırıdır”

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