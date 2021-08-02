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Marmaris'te gece gökyüzü kıpkızıl!

02 Ağustos 2021 10:33

Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını 5 gündür devam ediyor. 

Dün gece de ilçenin farklı noktalarında devam eden ve kimi yerlerde yerleşim yerlerine kadar ilerleyen Marmaris'te gökyüzü gece kızıl renge büründü. 

Duman ve alevler sonucu oluşan kızıl gökyüzünün görüntüsünü çeken vatandaşlar, yangına havadan müdahale edilmesi gerektiğini belirterek görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. 

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