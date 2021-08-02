Marmaris'te yangın devam ediyor; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde yangının öncesinde ve sonrasında çekilen kareler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
02 Ağustos 2021 09:13
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Türkiye’de orman yangınları ile mücadele devam ederken yangın sonrası felaketin boyutu giderek ağırlaşıyor.
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Muğla’nın Marmaris İlçesine Bağlı İçmeler Mahallesinde günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangında büyük hasar oluştu.
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Yangın öncesi yemyeşil olan bölge yangından sonra siyaha büründü.
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Ormanlık alan küle döndü.
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Yangının öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraflar yangının neden olduğu yıkımı net bir şekilde ortaya koydu.
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Marmaris'te yangın devam ediyor; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Marmaris'te yangın devam ediyor; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Marmaris'te yangın devam ediyor; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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