Türkiye, 6 gündür yangınlarla mücadele ediyor: 6 ilde 13 yangın devam ediyor

Türkiye'de yangınlarla mücadele 6'ncı gününde devam ediyor. Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş, Demre ilçelerinde; Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ilçelerinde yangın devam ediyor. Seydikemer'de ise yangın kontrol altına alındı. Alevlerin ilçe merkezine yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi ve Hisarönü Mahallesi boşaltıldı. Tunceli Hozat ilçesindeki yangın öğle saatlerinde kontrol altına alınırken saat 11.30 sularında Isparta Sütçüler mevkiinde ve Denizli'de de yangın çıktı. İzmir'in Buca ilçesinde yangın kontrol altına alındı. 28 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda 8 kişi yaşamını yitirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 6 günde 32 ilde 137 yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen alanlar 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.

Son yapılan açıklamaya göre, Antalya, Adana, İzmir Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 6 ilde 13 mücadele devam ediyor.

Küçükçınar Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'nde kırsal kesimindeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri de bölgedeki söndürme çalışmalarına destek verdi.

Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi

Antalya'da alevlerin ilçe merkezine yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre, Manavgat'taki yangında toplamda 507 kişi etkilenirken, 497'sinin tedavileri tamamlandı, 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Marmaris ve Bodrum’daki yangınlarda ise etkilenen 203 kişiden 186’sının tedavileri devam ederken 17’nin tedavisi devam ediyor.

Tunceli'deki yangın kontrol altına alındı, Isparta ve Denizli'de yangın çıktı

Bakan Pakdemirli, 2 Ağustos öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti" dedi. Pakdemirli, Tunceli Hozat'taki yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Pakdemirli, "Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık. Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor" dedi.

Bakan Pakdemirli, Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiasına ilişkin, "Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok" dedi.

Pakdemirli, daha sonra yaptığı açıklamada ise Denizli'de de yangın çıktığını duyurdu.

"Ana odak olarak Muğla ve Antalya yangınları devam ediyor"

Pekdemirli'nin açıklaması şöyle:

"Tüm yangınların üzerinde hava aracı ile bir koordinasyon ve inceleme yaptık. Ekiplere ilettik. Köyceğiz'de yangın dağlık arazide devam ediyor. Buradaki yangın önemli ve yaygın bir yangın, hem karadan hem havadan müdahale ediyor olacağız.

Seydikemer üzerinde iki yangın devam ediyor ama diğerlerine göre ciddiyeti daha az. Manavgat yangını devam ediyor. bugün itibariyle Gündoğmuş'un tahliyesi söz konusu oldu, yangın devam ediyor. Tunceli Hozat yangını kontrol altına alındı.

Ana odak olarak Muğla ve Antalya yangınları devam ediyor. Kısa süre önce aldığımız haberle de, Isparta'da Sütcüler mevkiinde 11.30 sularında bir yangın çıktı. Burada da çalışmalara başladık.

Havanın 40 derecenin üzerinde olduğu, rüzgarın hızlı estiği, nemin düşük olduğu günleri yaşıyoruz. Yarın da tüm zamanların en düşük nemiyle karşı karşıya kalacağız, yüzde 8. Normal şartlarda böyle bir mevsimde yüzde 30'un altında olmaması gerekiyor. Bu zorlu şartlarda mücadelemiz devam ediyor. Devlet tüm kurumlarıyla çalışmalara devam ediyor. Bu yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 5000 binden fazla personelle müdahale devam ediyor.

"Yerleşim yerlerinin normal şartlar altında güvenlik altına alınması belediyelerimizin işi"

Dün de söyledim, yerleşim yerlerinin normal şartlar altında güvenlik altına alınması belediyelerimizin işi. Belediyelerimizin de bundan sonra 'şuraya bir itfaiye gönderelim' ötesinde, belediyelerimizin bunların tahkimatı konusunda ormanla iş birliği içinde ileri yönlü tedbir alınması gerekir. Bu yangınlar bitince belediyelerimizle belki bir çalıştay yaparak, bu bizim belediyelerimiz de olabilir başka belediyeler de olabilir, sorumluluk kapasitelerini geliştiriyor olmamız lazım.

İlk yağmurlarla dikimlere başlıyor olacağız.

"Anayasanın 169. var; asla orman alanları daraltılamaz; bunların istisnaları var..."

Anayasanın 169. var, asla orman alanları daraltılamaz bunların istisnaları var; turizmle, sağlıkla, eğitimle ilgili istisnalar var. Orası turizm alanıysa otel yapılabilir, değilse yapılamaz. Birçok kurumdan görüş alındıktan sonra turizm alanı olarak ilan edilir. Bunun için ormanların yakılması gibi bir spekülasyon yapılması yanlıştır. Böyle bir konunun bir Genel Başkan tarafından açıklanması üzücüdür. Bunun böyle olmadığını kendisi de biliyordur, bundan eminim. 169. maddeyi tekrar hatırlatıyorum: Ormanları daraltmak söz konusu değildir. Ormanları kimse yakmaz, yakamaz. Böyle hainler varsa cezasını da elbette adli merciler ve kolluk kuvvetleri verecektir.

"Siyaset bu kuruma hiç girmemiş, bundan sonra da inşallah girmez"

Provokasyonlara dikkat etmemiz lazım, siyaseten bu konunun istismar edilmemesi lazım. Dünya örneklere bakıldığında, dünyada bu konular konuşulmaz, Türkiye'de eşi benzerine rastlanmamış bir kurumumuz var: Orman Genel Müdürlüğü, 180 yaşında... Siyaset bu kuruma hiç girmemiş, bundan sonra da inşallah girmez, siyasetçilere bu kurum her zaman lazım ama kurum da siyasetten ayrı olmalı diye düşünüyorum.

Dünyada gelişmiş ülkeler, özellikle yangınlarda sadece yerleşim yerlerine yönelik hava araçlarıyla müdahale yaparlar, karadan müdahaleleri olmaz. Dünyada en güçlü kara ekiplerinden birine sahibiz. Bu deneyim bugünkü, yarınki Türkiyemize lazım.

"Cumhurbaşkanımız elini yangın bölgelerinden hiçbirinden çekmedi"

Kamu, tüm kurumlarıyla burada. Tüm bakanlar destek veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız elini yangın bölgelerinden hiçbirinden çekmedi, 3'er 5'er, 6'şar saatlik bilgilendirmelerle kendisine bilgilendirme yapıyoruz."

"Her gelen yardımı kabul etmiyoruz"

Her gelen yardımı kabul etmiyoruz. 5 tonun altında su atan uçaklar bizim uçuş paterninde de kalabalık meydana getirebiliyor. Bu trafiği idare etmek zor olabiliyor. Yardım teklif eden ülkelere 5 ton ve üzeri su atan, tercihen amfibik, değilse ILLUSION-76'lar gibi 40 ton su atabilen uçaklar tercih ettik.

Çeşitli ülkelerden uçaklar gelmeye devam ediyor. Net olarak sahada çalışan 16 uçak var, 51 helikopter var. İHA'larımız, insansız helikopterlerimiz de var.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklaması ise şöyle:

Devletin bütün kurumları bir önce yangının söndürülmesi için büyük çaba sarf ediyor ama bir başlık açmak isterim. Bir pandemi geçirdik, sağlık çalışanlarımıza moral verdik. Buranın da kahramanları var, ormancılar. Ateşin üzerine giden insanlar bunlar. Hepimizin ciğerleri yanıyor doğru. Bir ağaç büyütmek için çaba sarf eden ormancıların bütün bedenleri yanıyor. Bir milletvekilinin sabah bir paylaşımını gördüm, çok üzüldüm. Bir ormancı göremedim diyor, göremezsin tabii, ateşin ortasında onlar. Dün 13 ormancı Antalya'da yangının içinden alındı. Bu kadar acımasız eleştirilerin yapıldığı, bir hata olsun da biz bunu nereye yazarsak kazanç çıkarız düşüncesi sapkın bir düşüncedir. Sanki iki selfie çekmekle yangın söndürülüyor!

Siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum herkese, hem ormancılarımızın, kahramanlarımızın morallerini yükseltmek, hem onlara destek ve gayret verebilmek görevimizdir.

"Şehirler belediyelerin görev alanındadır diye bir şey söylemedik"

(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Biz burada şehirler belediyelerin görev alanındadır diye bir şey söylemedik. Antalya'da hem Mavangat hem büyükşehir belediye başkanımız CHP'dendir. Beraber çalışıyoruz, eksik görmüyor muyuz sahada. Baksak görürüz, tweete yazarsam doğru yapmış olur muyum? Bu bir sorumsuzluktur.

"Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var"

Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var, siz dönüp bizim ormanları turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz, Antalya belediyenize de, diğer belediyelerinize de şunu söylersiniz; 'Arkadaş biraz ağırdan alın.' Bu yanlış bir şeydir.

Onlar da canhıraş mücadele ortaya koyuyor. Burada bu ayrımı ortaya koyup, acaba bir öfke ortaya koydurabilir miyim? Zaten sosyal medyada elinden geleni ardında koymuyor...

"Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tevzirat ve yalandır"

Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tevzirat ve yalandır. Bütün bilgiler elimizde. Emniyet ve jandarma olarak... İşi olanlar yangın söndürmeye çalışıyor işi olmayanlar dedikodu yapıyorlar.

Hava sıcaklığı dezavataj, nemin az olması dezavantaj, rüzgar dezavantaj... Bu mücadeleyi sürdürmekle yükümlü olduğumuzu görüyoruz, yok şöyledi, böyleydi diye siyaseten hükümeti, devleti zora sokacak, moralini bozacak anlayışta olması doğru değil.

"Sayın Genel Başkan, hadsizler diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada?"

Sayın Genel Başkan, hadsizler diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada? Böyle bir şey kabul edilebilir bir şey değil. Tam tersine, 'Hadi bakalım hep beraber mücadele edelim'...

Zaten bu işi körüklemeye çalışan, yurt dışından yurt içinden Amerika'dan Avrupa'dan yeni açılmış sosyal medya hesabı var. Biz bunun için gereğini yapıyoruz. Yüzlerce hesap tespit ettik. Milletimizi korkuya sevk edenlerin gereği yerine getirilecektir.

Muğla'da canhıraş bir mücadele ortaya koyuluyor. Yerleşim yerlerine girmeden çoğu yangın durduruldu. Bu önemli bir başarıdır. Toplam; 8'i tamamen, 5'i kısmen olmak üzere 13 yerleşim yeri boşaltılmıştır.

Tüm imkanlarımızla madden ve manen vatandaşlarımızın yanındayız. Bizim moralimiz bozulmuyor, biz bunlara alışığız, endişemiz, vatandaşımızın moralinin bozulması.

Bir kamplaştırma oluşturmak istiyorlar. Bu nefret dilinden, öfke dilinden bu iklimden uzak duralım. Bunun bize de, ülkemize de, geleceğimize de yangınları söndürmeye de faydası yok. Siyasetçiler çok siyaset yapmak istiyorsa, ben de siyasetçiyim, bunu yangında yapmasından. Başka zamanda istedikleri kadar yapabilme kabiliyetine sahip olabilsinler.

Sabotaj iddiaları

(Sabotaj iddiaları) 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların her biriyle tek tek ilgileniyoruz. İstihbari çalışmalarımız söz konusu. Sabotaj, dikkatsizlik, terör, bunlarla ilgili yaptığımız çalışmaları ne olduğunu, ne olmadığını bildiklerimiz var, buna teşebbüs etmeye çalışanlar var. Terör örgütü, PKK, 3 yıldan beri, ekonomik tesisler, ormanlar, vatandaşlarımızın araçları dahil olmak üzere hedef aldığı yerlere zarar vermek doğrultusunda Kandil'den talimat geliyor. Orman yangınlarıyla ilgili tüm verileri ortaya koyabilmek için ekiplerin çalışmaları yargı ile birlikte devam etmektedir.

Somut verilerimiz olacak, kamuoyuna doğru bilgi vereceğiz. Birileri bizi birbirimize kışkırtmak istiyor. Bizim buna düşmemiz devlet sorumluluğumuzun gereği olmaz, net bileceğiz, net anlayacağız.

Bir ilçemizde dediler ki, 'geldi yaktı, şunu linç edelim'. Yardım etmeye gelen 3 arkadaş ve anneleri... Konuyla alakaları yok, az kalsın bir toplumsal felaketle karşı karşıya kalınacaktı. Milletimiz sağduyulu olsun, istihbarat birimlerine itibar etsin. Bu işi kılı kırk yararak doğru verme çalışmalarımız devam etmektedir.

"Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik"

Muğla'da 10 bin vatandaşımızın bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Gerek çadır, gerek orada kalıp çiftçilik yapanların konteynr ihtiyaçları tarafımızca karşılanacaktır. Hayatının olağan akışının devam edebilmesi için çadırından, konteynerınden, maddi desteğine kadar... Evlerinden ayrılanlarla ilgili maddi destekler bu akşama kadar sona eriyor. Yarın akşama kadar Çevre Bakanlığımız tüm tespitleri tamamlamış ve bitirmiş olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "İlk etapta yangınla mücadelede yangının tehlike altındaki yerleşim merkezlerinden uzaklaştırılması sağlandı" dedi. Ersoy, "Yangınla mücadele tweetle olmuyor bizzat sahada yangının içinde oluyor" ifadesini kullandı. Ersoy, "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir" diye konuştu . Ersoy, "Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan tesislerimiz var" bilgisini paylaştı.

Orman yangınlarıyla yaşanan ilgili yaşanan son gelişmeler şöyle:

Devam eden yangınlar:

2 Ağustos öğle saatlerinde Bakan Pakdemirli tarafından yapılan son açıklamaya göre, Antalya'da 2 yangın, Muğla'da 5 yangın, Isparta'da 1 yangın devam ediyor. Denizli'de 1 yangın devam ediyor.

Tunceli'deki 1 yangın kontrol altına alındı.

Yangınlarda, 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopterleri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4800 personelin görev yaptığı açıklandı.

Kontrol altına alınan yangınlar

28 Temmuz - 1 Ağustos arasında ise Antalya, Muğla, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Hatay'da toplamda 120 yangın kontrol altına alındı.

Manavgat'taki yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 6 gündür devam ediyor.

Manavgat’ta Sırtköy mahallesi tahliye edildi. Ormanlık alanlardaki yangının rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediği görüldü.

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Muhittin Böcek: Büyüklerimiz de ne yapması gerekiyorsa yapsın artık

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangınların devam ettiğini belirterek, "Canımız, Manavgat’ımız, canlılarımız yanıyor. 7 vatandaşımızı kaybettik. Şu an siyasetin yeri ve zamanı değil. Derdimiz yangının bir an önce söndürülmesi. Büyüklerimiz de ne yapması gerekiyorsa yapsın artık" dedi.

Başkan Böcek, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Buralarda siyasetin yeri zamanı değil, her kim olursa olsun, bana ve partimize yakışmaz. Burada kimin bir adım öne çıktığıyla uğraşmıyoruz. Görüyorum ki bunu siyasete dökmeye çalışanlar olabiliyor. Olabilir ama ben bunda değilim. Benim derdim, 27 yıllık başkanlık yaptığım süreçte, doğup büyüdüğüm bu topraklara sahip çıkmak. Canlarımız yanıyor, insanlar mağdur.

"Zor durumdayız"

69 mahallemizde su yoktu. 73 jeneratörle su vermeye çalışıyoruz. İki mahallemiz dışında diğer mahallelere su veriyoruz. İki mahallemize de araröz ve hazır paket su yardımıyla destek olmaya çalışıyoruz. Burada elektrikler yok. Zor durumdayız. Canımız, geleceğimiz, canlılarımız, Manavgat’ımız yanıyor. Ne yapılması gerekiyorsa gece gündüz bizim ekibimiz, ormanın ekibi çalışıyor. Büyüklerimiz de ne yapması gerekiyorsa yapsın artık.”

"30 bin dekar alan üzerindeki 2.800 yapı kül oldu"

Yangında 30 bin dekar alan üzerindeki 2.800 yapının kül olduğunu açıklayan Başkan Böcek, “Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yangının söndürülmesi, aynı zamanda yangından zarar gören vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Aşevimiz burada. Hayırseverler burada. Herkes burada siyaset üstü bir çalışma yapıyor. Halkımız seferber oldu. Duyarlı bütün büyükşehir belediye başkanlarım, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Konya, Denizli, Muğla belediye başkanlarımız yardımcı oluyor. Ancak, yangının söndürülememesi bizleri üzüyor” dedi.

Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Ekiplerin, bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

Marmaris ile Köyceğiz'deki orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

TIKLAYIN - Marmaris'te yangın devam ediyor; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katılıyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Muhittin Böcek, Gündoğmuş ilçesi için yardım çağrısı yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter hesabından, "Gündoğmuş‘dayız! #Yanıyoruz. Yardım edin…" sözleriyle yardım çağrısı yaptı.

Hisarönü boşaltılıyor

Marmaris yangınının 5. gününde alevler Hisarönü Mahallesini sararken, mahalle tahliye oldu.

Hisarönü Mahallesini saran alevler arasında kalan yerleşim yerlerinde insanlar canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Bakan duyurdu: Seydikemer yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pekir Pakdemirli, Muğla Seydikemer ilçesinde yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

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TIKLAYIN - Ormanlar kül oldu, tartışma aynı: Yangın uçakları nerede?

Pakdemirli: Buca yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pekir Pakdemirli, İzmir Buca ilçesinde yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Denizli Valiliği: Söndürme çalışmaları devam ediyor

Denizli Valiliği, bugün öğle saatlerinde Buldan ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili açıklamada bulundu. Denizli Valiliği, Türlübey Mahallesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Adana Karaisalı yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Bozcalar mevkiinde çıkan yangına dair Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Adana Karaisalı Bozcalar yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.