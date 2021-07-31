Marmaris Belediyesi, sokakta uyuyan yangın ekibinin görüntülerini paylaştı: Marmaris'in isimsiz kahramanları, hepinize minnettarız

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan belediye ekipleri, geceyi sokakta kartonların üzerinde uyuyarak geçirdi.

Yangın müdahale ekibinin sokakta uyurken çekilen görüntüleri Marmaris Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da "Marmaris'in isimsiz kahramanları, hepinize minnettarız" ifadeleriyle paylaşıldı.

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