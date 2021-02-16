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Koronavirüs vakaların en yüksek olduğu il olan Trabzon'da, AKP kongre salonundaki kalabalık dikkat çekti

16 Şubat 2021 17:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Trabzon İl Kongresi'nde katıldı. 

Koronavirüs vakalarının en yüksek olduğu il olan Trabzon'da AKP'nin il kongresine binlerce kişi katıldı. 

Kapalı spor salonunda yapılan kongrenin tribünlerinden kalabalığın sloganları yükselirken kongre görüntülerinde ise slogan atan kalabalıkların gösterilmemesi dikkat çekti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayılarını açıklamış ve illere göre haftalık vaka sayısının en çok olduğu şehirin Trabzon olduğu ortaya çıkmıştı. 

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TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

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