Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük Koronavirüs vaka oranlarını paylaştı.

Koca'nın il bazında açıkladığı verilere göre haftalık (8-14 Şubat) Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu. İllerin haftalık vaka sayılarını Twitter'dan yayınlayan Bakan Koca, "Yerinde karar dönemindeyiz" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre; İstanbul'da 100 bin kişide 60.19, Ankara'da 35.49, İzmir'de ise 44,39 vaka sayısı belirlendi. Tabloya göre 8-14 Şubat haftasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun oldu.

Şehirlere göre 7 günlük vaka sayısını görmek için TIKLAYIN