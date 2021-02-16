Erdoğan: Gara düştü, iş bitti; teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, inlerine gidip başlarını ezeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Irak'ın Gara bölgesinde 13 vatandaşın PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin olarak, "Gara hadisesi milletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir bölge oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli ve sıkıntılı bir bölgeydi. Gara düştü, iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz. Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz onların inlerine gidip başlarını biz ezeceğiz, teröristlere nefes aldırmayacağız. Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız" dedi.

Partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu tür durumlarda çok daha açık bir şekilde kendini belli ediyor. Bir başka ülkenin başına gelse ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik. Ey Batı, neredesiniz, neden sustunuz? 15 Temmuz oldu sesiniz çıkmadı. Şimdi bu hadise, yine sesiniz çıkmıyor. Biz görevimizi biliyoruz, bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Birkaç gündür yüreklerimiz şehitlerimizin acısıyla buruk. Her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, alçak bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu son hadise Türkiye'nin PKK ile mücadele için Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de yürüttüğü mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı. PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyesiz duruş gösteren herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü.

"Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulup orada geberteceğiz. Şehitlerimiz var ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir, biz biliyoruz ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak bilemezsiniz. Şu anda bu yolda yürüyenler zaten böyle yürüdüler. Son olarak iki yüzbaşı bir başçavuş... Ve aileleri de hepimiz biliyoruz ki Allah, vatan yolunda şehadete yürüdüler.

"İnanıyorum ki bugünler için var olan bu analar, gençler bu teröristlere evelallah bu toprakları mezar edecekler mezar. Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu tür durumlarda çok daha açık bir şekilde kendini belli ediyor. Bir başka ülkenin başına gelse ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik. Ey Batı, neredesiniz, neden sustunuz? 15 Temmuz oldu sesiniz çıkmadı. Şimdi bu hadise, yine sesiniz çıkmıyor. Biz görevimizi biliyoruz, bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

"Bundan sonra yine aynı şekilde, buralar bunlara mezar olacak ve inlerine kadar giren bizim Mehmetçikimiz, jandarmamız, inlerine kadar girerek, buraları mezar edecekler. Durmak yok yola devam, bu böyle bilinsin. Yaşadığımız acılar bizi birbirimizi daha da yakınlaştırıyor, Gara hadisesi milletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir bölge oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli ve sıkıntılı bir bölgeydi. Gara düştü, iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.

"Bu sabah, Milli Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım bir heyet olarak önce CHP Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler, bilgilendirme yaptılar. Ardından İyi Parti'yi ziyaret ettiler ve bilgilendirdiler. MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakımızın kanadı Sayın Devlet Bahçeli, 'Zaten Meclis'te dinleyeceğiz, size inandık, gelmenize gerek yok' dedi, yola devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak bizim dayanışmamız zaten malum, farklı... Birbirimize inanıyor ve güveniyoruz, dayanışma içindeyiz.

"Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz onların inlerine gidip başlarını biz ezeceğiz, teröristlere nefes aldırmayacağız. Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız.

"Bu coğrafyadaki istiklal ve istikbal davamız, Malazgirt zaferinden sonra sürmektedir. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı ve Dünya Dili Türkçe programımız var. Bu program vesilesiyle yaşadığımız toprakları fethiyle, gönül kazanmayla nasıl vatan haline getirdiğimizi bir kez daha hatırlayacağız. Mücadelesiz geçen tek bir günümüz bile yoktur.

Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var, gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir ülke bırakacağız. Yaptığımız hizmetlerden ülkemizin her karış toprağı istifade etmiştir.

"Geçtiğimiz 18 yılda Cumhuriyet tarihinin katbekat fazlası eseri kazandırdık. Her bir insanımızın refahını, güvenliğini, huzurunu güçlendirecek adımlar attık. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı Sürmeneli hemşerilerimin eseri olarak ortada.

"Yaptığımız hizmetlerden, ülkemizin kuzeyinden güneyine her karış toprağı istifade etmiştir. Son 18 yılda Trabzon'a eski rakamla 35 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Bu yatırımlarla eğitimde şehrimizde 2 bin 950 yeni derslik kazandırdık. Trabzon üniversitesini faaliyete geçirdik. Yurt binaları hizmete açtık, halen 500 kişilik YÖK yurdumuzun inşaası, ve 1500 kişilik yurdumuzun proje çalışmaları devam ediyor. 62 spor tesisi inşa ettik, sosyal yardımlarda 2 katrilyon tutarında kaynak aktardık. 15'i hastane 52 sağlık tesisi yaptık. Trabzon Şehir Hastanemizin inşasına başladık. Akçaabat Millet Bahçesi'ni hizmetinize sunduk."