Kim Kardashian için söyledikleri tepki çeken Ece Üner: Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak!

Ermenistan’ı destekleyen ve Türkiye’yi eleştiren Ermeni kökenli ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian için söyledikleri 'cinsiyetçi' olduğu gerekçesiyle eleştirilen Ece Üner sosyal medyadan eleştirilere yanıt verdi. Üner bu eleştiriler için "Esas cinsiyetçilik, burada 'cinsiyetçilik' aramak!" dedi.

Üner şunları yazdı;

"Pes’miş! Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim! Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak! Ben “sıradan” kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı! Biraz da Can Yücel okuyun! Kavramlarınız yerine otursun!"

Show TV sunucusu Ece Üner, Ermeni kökenli ABD’li Kim Kardashian’ın Ermenistan’ı destekleyen ve Türkiye’yi eleştiren yorumuna karşı "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" diye konuştu.

Üner'in, Ana Haber Bülteni’nin kapanışında Kardashian’a yönelik ifadeleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu ifadelerin ardından Üner’e 'Kardashian’ı kadın bedeni üzerinden, cinsiyetçi bir üslupla eleştirme' eleştirileri yöneltildi.

Oyuncu Deniz Çakır ve Göksen Ateş, ünlü spikerin üslubunun yanlış olduğunu dile getirdiler. Deniz Çakır Ece Üner'in yorumu için, “Bu nasıl avam, yakışıksız bir üsluptur. Bu üslupla ana haber sunuyor, inanılır gibi değil” ifadesini kullandı.

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Ne Olmuştu?

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş ve çatışma durumu dünya kamuoyunda büyük yankı buldu.

Ünlü şarkıcı Kim Kardashian da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Bakü’nün güç kullanımını durdurması, ABD’nin Azerbaycan’a askeri yardımı kesmesi ve Türkiye’nin Bakü’ye silah ve savaşçı göndermeyi durdurması' hakkında çağrı yaptı.

TIKLAYINIZ - Ece Üner'in Kim Kardashian hakkında söyledikleri sosyal medyanın gündeminde