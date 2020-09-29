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Oyuncu Deniz Çakır'dan Ece Üner'e tepki: Bu nasıl avam, yakışıksız bir üsluptur

"Bu üslupla ana haber sunuyor, inanılır gibi değil”

29 Eylül 2020 12:25

Oyuncu Deniz Çakır, Ermenistan'ı destekleyen ve Türkiye’yi eleştiren Ermeni kökenli ABD’li Kim Kardashian için "Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu ve hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var" diyen Ana haber sunucusu Ece Üner’e tepki gösterdi.

Sosyal medyada gündem olan Ece Üner'in ABD’li reality Show yıldızı Kim Kardashian'a söylediği sözlerin ardından bazı kesimlerden destek alırken bazı ünlü isimlerden de tepki aldı.

Deniz Çakır ve Göksen Ateş, ünlü spikerin üslubunun yanlış olduğunu dile getirdiler. Deniz Çakır Ece Üner'in yorumu için, “Bu nasıl avam, yakışıksız bir üsluptur. Bu üslupla ana haber sunuyor, inanılır gibi değil” ifadesini kullandı. 

 

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