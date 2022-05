Kılıçdaoğlu ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne giden Hacer Foggo: "Kasap değil sanki kuyumcu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebine yanıt vermeyen Et ve Süt Kurumu'na alınmadı. Kılıçdaroğlu, kuruma kadın milletvekilleri ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ile geldi. Burada Kılıçdaroğlu'nun ardından mikrofonlara konuşan Foggo, et fiyatlarına ve yoksul ailelerin et tüketimine dikkat çekerek bir vatandaşın söylediği "Kasap değil sanki kuyumcu. Kuyumcudan altın almak için bu fiyatları sorardık" ifadelerini aktardı.

"Yaşlılar, çocuklar derin yoksullukla açlıkla mücadele ediyor. Yapılan araştırmalarda Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde çocukların yüzde 5'i bodur. Bodurluk, yetersiz beslenme kronik açlık demek" diyen Foggo, "Türkiye'de yoksulluk var açlıkla mücadele ediliyor şu anda. Yoksulluk, açlık yok demek iyi bir temenni. Ben böyle bir dönem gerçekten görmedim. Her girdiğim evde gelişim bozukluğu olan çocuklar var" ifadelerini kullandı.

"7 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki gibi gösteriyor"

Geçen hafta sosyal hizmet uzmanlarıyla görüştüğünü söyleyen Foggo, "'Gittiğiniz evde yetersiz beslenme nedeniyle gelişim bozukluğu olmayan bir çocukluk gördünüz mü?' diye sordum. 'Görmedik' dediler. 7 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki gibi gösteriyor" dedi.

Foggo, "Medyada çok fazla bilir kişi çıkıyor yoksullukla ilgili 'Balık tutmaya öğreteceğiz, sosyal yardımlar olmasın' diyorlar. Balık tutmak demek sağlıklı yeni nesillerin ortaya çıkması demek ama maalesef benim verdiğim rakamlarda olduğu gibi değil. Açlık var. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye son çocuğu bulana kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Et ve Süt Kurumu'na alınmayan Kılıçdaroğlu'ndan iktidara: Beşli çeteye verilen dolarların binde birini bu ülkenin yoksul ailelerine harcasalar hiçbir çocuk yatağa aç girmez

TIKLAYIN | MEB'e alınmayan Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'e yanıt verdi: Saray'ın talimatıyla iş yapanları muhatap almam; hedefim Saray'da oturup haksızlık yapanlarla hesaplaşmaktır

TIKLAYIN - Milli Eğitim Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na: Emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu, yarın Et ve Süt Kurumu'na gideceğini duyurdu: "Randevu istedim, herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok!"