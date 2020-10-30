İzmir'deki depremde enkaz altında kalan bir kadının kurtarıldığı anlar...

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 15 saniye süren depremde enkaz altında kalan genç bir kadın sağ olarak kurtarıldı.

Kadının kurtarılmasının ardından çevredekiler alkışlarla o anları kutladı.

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