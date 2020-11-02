İzmir'de yıkımına başlanan Erbek Apartmanı'nın görevlisinden yardım çağrısı: Her şeyimden oldum

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde zemin katın çökmesi nedeniyle yan yatan Erbek Apartmanı'nın görevlisi Süleyman Oruç Yılmaz, mağdur olduğunu ve yardım beklediğini söyledi.

Yıkımına başlanan apartmanın önünde deprem anını anlatan Yılmaz, deprem anında yanına üzerlerine evin tavanının çöktüğünü, yanına çömekdikleri çekyat sayesinde hayatta kaldıklarını, yıkıntıları eliyle kazarak ailesini kurtardığını söyledi.

Yılmaz'ın görüntülerini paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da "Şimdi zorlu bir yaşam savaşı onu bekliyor. Bu yurttaşımızın çığlığını duyuralım" çağrısında bulundu.