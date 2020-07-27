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İstanbul'da bir kişinin köpeği başından silahla vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

27 Temmuz 2020 08:45

İstanbul Sarıyer'de bir kişi eşini diz kapağından ısıran köpeği silahla vurarak öldürdü. Eşini hastaneye götüren zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Olayın yaşandığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından gündem olurken sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterdi. 

TIKLAYIN - İstanbul'da bir zanlı eşini ısıran köpeği başından silahla vurarak öldürdü

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