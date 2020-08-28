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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Galata Kulesi'nin restorasyonunu yapan firmaya soruşturma

"Gerekçe: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık"

28 Ağustos 2020 15:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galata Kulesi'nin restorasyonunu yapan firmaya soruşturma açtı. 

Gazeteci yazar Çiğdem Toker'in sosyal meyda hesabından paylaştığı savcılık soruşturması yazısında, İstanbul 2 Numaralı Kültür Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan projenin onay belgesi istendi. Yazıda ayrıca E.S Yapı'nın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı davrandığı ve sorumluların bilgilerinin paylaşılması istendi. 

Toker de söz konusu soruşturmaya ilişkin savcılık yazısını, "Gerekçe: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık. Savcılık, 2 No' lu KVTV Koruma Kurulu'na gönderdiği yazıda "varsa" onaylı projeyi istedi" ifadeleriyle paylaştı. 

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