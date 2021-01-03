İsmail Saymaz da 'vitrin mankeni' tartışmasına katıldı: Türkiye güzeli Gülay Pınarbaşı'nın Refah Partisi’ne katıldığı gece; kürsüde Erdoğan da var

Gazeteci İsmail Saymaz da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimlerde CHP Meclis Üyesi seçilen Sevgi Kılıç için 'vitrin mankeni' ifadesinin ardından oluşan tartışmaya katıldı.

Saymaz, Gülay Pınarbaşı'nın tweet'ini alıntıladı ve "Gülay Pınarbaşı’nın 1993 yılında Refah Partisi’ne katıldığı gece.. Refah Partisi’nin ‘vitrin’ diye gördüğü başı açık iki üyesinden Filiz Ergün, ünlü mankene rozetini takıyor. Kürsüde Erdoğan da var" diye yazdı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan son seçimlerde CHP Meclis Üyesi seçilen Sevgi Kılıç'ı kast ederek "Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp milleti aldatma sürecini de bıraksın. Yanına 20 tane başörtülü koysan, artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi adeta vitrin mankeni getirip gibi koymak kimseyi aldatmıyor, geçti o işler. Bugün parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görmüyor musun bunları? Buralara kadar gelindi, daha çok mesafe alacağız, sen çağın dışında kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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İsmail Saymaz'dan 'vitrin mankeni' ifadesine ilişkin hatırlatmalı paylaşım: "Erdoğan da var"