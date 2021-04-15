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İrfan Değirmenci: Nurettin Canikli'yi görünce, ekonomi, para, kur falan değil aklıma sadece Rabia Naz geliyor

"Kamuoyunun Rabia Naz ile ilgili tatmin edici bir yanıt almadığını düşünüyorum"

15 Nisan 2021 11:31

Gazeteci İrfan Değirmenci, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye yönelik "Ben Nurettin Canikli adını duyunca aklıma sadece Rabia Naz geliyor" diye konuştu. 

Gazeteci İrfan Değirmenci Halk TV Ana Haber Bülteni'nde AKP'li Nurettin Canikli'nin ekonomi yorumuna yer verdi.

Haberi sunan İrfan Değirmenci, ardından "Nurettin Canikli'yi görünce, kusura bakmasın ekonomi, para, Merkez Bankası, döviz, kur falan değil, aklıma küçük bir kız çocuğu geliyor. Çünkü kamuoyunun Rabia Naz ile ilgili tatmin edici bir yanıt almadığını düşünüyorum" dedi. 

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