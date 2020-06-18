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AKP'li Canikli'nin hakkında 5 ayrı dava açtığı Rabia Naz'ın babası: Olayı örtbas ediyor

18 Haziran 2020 19:46

Kızının ölümünün aydınlatılmasını AKP’li Nurettin Canikli’nin engellediğini ve delilleri karartarak algı operasyonları oluşturmaya çalıştığını savunan baba Şaban Vatan, "Tıpkı Şule Çet davasında olduğu gibi pes etmeyeceğim, sonuç alacağım" dedi.

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