AKP'li Canikli'nin hakkında 5 ayrı dava açtığı Rabia Naz'ın babası: Olayı örtbas ediyor

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün ardından hukuk mücadelesi başlatan baba Şaban Vatan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin hakkında açtığı 5 ayrı dava dosyasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bugün görülen davaların ardından Cumhuriyet'ten Bilal Çelik'e konuşan Vatan, kendisinin yaptığı suç duyurularının dikkate alınmadığından şikâyetçi oldu.

21 Mart 2019’da akli dengesinin tespit edilmesine ilişkin kesin karar çıkartılarak olayların manipüle edildiğini ifade eden Vatan, kamuoyu baskısıyla kararın askıya alındığını belirtti.

Baba Şaban Vatan, söz konusu kararın askıya alınmasından sonra AKP’li Canikli’ye yönelttiği eleştiri ve suçlamalar sonucunda hakkında 5 ayrı dava açıldığını ifade eti.

"AKP'li Canikli olayı örtbas ediyor"

Kendisinin Canikli’ye yaptığı suç duyuruları ciddiye alınmamasına karşın hakkında açılan 5 davanın hızla işleme alınmasına tepki gösteren baba Vatan, şu ifadeleri kullandı:

“Eleştiri en doğal hakkım. Kızımın katillerinin bulunmamasının en büyük nedeni Nurettin Canikli’nin olayları örtbas etmesidir. Nüfuzunu kullanarak hem devlet kurumlarına hem de medya kurumlarına baskı kurmak suretiyle olayın gün yüzüne çıkarılmasını engellemektedir. Olayı haberleştiren ve kamuoyuna sunan gazeteci Metin Cihan’a baskı kurdular. Cihan, baskılar sonucunda yurtdışına yerleşmek ve ailesinden uzak yaşamak zorunda kaldı. Olaya ilişkin haberler yayınlayan basın kuruluşlarını arayarak tehdit eden Nurettin Canikli, 14 Mayıs’ta basın yasağı getirtti. Kamuoyundan tepkiler artınca da yasak kalktı.”

Canikli’nin memleketi Alucra’da da şüpheli bir çocuk ölümünü örtbas etmeye çalıştığını iddia eden Şaban Vatan, kullandığı “Nurettin Canikli daha önce memleketinde kardeşinin karıştığı iddia edilen bir çocuk cinayetini de örtbas etmeye çalıştı. 2.5 yaşındaki Muhammet Karslıoğlu’nun şüpheli ölümü aydınlatılmaya çalışılırken Canikli olaya müdahale ederek savcının değişmesini sağladı” dedi.