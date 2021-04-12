Rabia Naz Vatan'ın ölümünün üçüncü yılında baba Şaban Vatan: Adalet sağlanana kadar soracağız

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün üçüncü yılında babası Şaban Vatan, "Bugün zerre kadar da olsa vicdanı olan herkesten Rabia Nazımızın adaleti için sormalarını istiyoruz" dedi.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, olayın ardından "Kızıma araba çarpmış ama geçirdiği çarpma ölüm ile sonuçlanacak kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan atlayıp intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım kan kaybından öldü" demişti.

Aralık 2019'da Şaban Vatan, gizliliğin kaldırılmasının ardından incelemeye devam ettiğini belirttiği dosyada bulduğu bir raporu paylaşmıştı.

Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan söz konusu uzmanlık raporunda, Rabia Naz Vatan'ın olay günü giydiği kıyafetlerdeki bazı izlerin, "araç lastik izi olabileceği" belirtiliyor.

7 Ağustos tarihli raporda, "Okul üniforması ile pantolonda bulunan kırışıklıklar ve katlanma izlerinin bulunduğu bölgelerin VSC 6000 HS inceleme cihazında morötesi (UV) ışık kaynakları kullanılarak detaylı incelendiği" belirtiliyor.

Giresun'da bir eylem hazırlığında olan Şaban Vatan bugün sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

"Bugün zerre kadar da olsa vicdanı olan herkesten Rabia Nazımızın adaleti için sormalarını istiyoruz."