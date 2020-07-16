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Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi!

16 Temmuz 2020 20:37

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018’de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, "Bu nasıl bir vicdansızlık" diye tepki göstererek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrıda bulundu.

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