HDP'li Kaçmaz, Gergerlioğlu'nun TBMM'de gözaltına alındığı anları anlattı: ''Tam bir vahşetti; sürüklene sürüklene gözaltına alındı''

HDP Şırnak milletvekili Hüseyin Kaçmaz, milletvekilliği düşürülen ve 5 gün boyunca nöbet tutan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anları anlattı. Kaçmaz, ''Ömer hocamız abdest alırken, kendisine tebligat yapılmadan, pijamasıyla, namaz kılmasına bile izin verilmeden, gaddarca diyebileceğimiz bir şekilde sürüklene sürüklene gözaltına alındı'' dedi.

Gergerlioğlu'nun ayakkabılarını gösteren Kaçmaz, ''Tam bir vahşet görüntüsü vardı. Meclis polisi yaptı bunu'' diye konuştu.

Lavaboyu da gösteren Kaçmaz, ''Burada Ömer hocamız abdest alırken onlarca polis vardı. Tuvalette bile rahat bırakmadılar. Kıyafetini giymesine bile izin verilmedi'' ifadesini kullandı.

Kendi kolundaki izleri de gösteren Kaçmaz, ''Ben de sürekli bir şekilde çekiştirildim. Koridordaki ışıklar da söndürülmüştü sırf karanlık olsun ve zalimlikleri görülmesin diye... '' sözleriyle o anları anlattı.

TIKLAYINIZ - Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te gözaltına alındığı anlar

TIKLAYINIZ - Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te gözaltına alındı, kıyafetlerini giymesine izin verilmedi