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Hande Yener, Bülent Serttaş hakkında konuştu: Karısından çekinmiştir

Hande Yener, Didem Kınalı dans erken kafasını çeviren Bülent Serttaş için gülerek "Karısından çekinmiştir" dedi

03 Şubat 2021 14:44

İstanbul Nişantaşı'nda görüntülenen Hande Yener, konuk olduğu İbo Show'da Didem Kınalı dans erken kafasını çeviren Bülent Serttaş için gülerek "Karısından çekinmiştir" dedi.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta oryantal Didem, Ali Sunal ve Bülent Serttaş damga vurmuştu. Bülent Serttaş ve Ali Sunal, konuk olarak katıldıkları İbo Show'da oryantal Didem dans ederken bakışlarını kaçırmış, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Bülent Serttaş, konu hakkında sessiz kalırken Didem ise kendisine yapılanın saygısızlık olduğunu söylemişti.

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Kaynak: Magazin Burada

 

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