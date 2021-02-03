Hande Yener, Bülent Serttaş hakkında konuştu: Karısından çekinmiştir

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta oryantal Didem, Ali Sunal ve Bülent Serttaş damga vurmuştu. Bülent Serttaş ve Ali Sunal, konuk olarak katıldıkları İbo Show'da oryantal Didem dans ederken bakışlarını kaçırmış, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Bülent Serttaş, konu hakkında sessiz kalırken Didem ise kendisine yapılanın saygısızlık olduğunu söylemişti.

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Kaynak: Magazin Burada