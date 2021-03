Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e niye bakmadığı ortaya çıktı!

Menajer Özgür Aras, İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem karşısında dans ederken kafasını başka yöne çevirmesinin nedeninin, Serttaş'ın sahneden erken indirilmesi olduğunu söyledi.

Her pazartesi Milyon TV'de yayınlanan Özgür Aras, Can Bozoklar ve Sibel Arna'nın yorumculuk yaptığı Üçü Her Yerde programının dün yayınlanan bölümünde Bülent Serttaş ve oryantal Didem'in olayı konuşuldu.

Geçtiğimiz akşam canlı olarak yayınlanan programda gündemdeki haberler yorumlanırken Özgür Aras, hafta sonu çok konuşulan Bülent Serttaş ve Oryantal Didem'in olayının başka bir organizasyona dayandığını söyledi.

Oryantal Didem planlanan organizasyon saatine göre geç gelince organizatör tarafından sahneden erken indirildi. Bu durum karşısında deliye dönen Oryantal Didem kuliste, Bülent Serttaş'ın kendisini sahneden indirdiğini düşünerek deliye döndü.



Oryantal Didem'in sözlerini duyan Bülent Serttaş ise Oryantal Didem'e çok kırıldı ve tepkisini böyle gösterdi.