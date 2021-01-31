İbo Show konuklarından şarkıcı Bülent Serttaş'ın o anları gündem oldu

StarTV ekranlarında yayınlanan İbo Show'da bu hafta oryantal Didem Kınalı'nın dans ettiği görüntüler dikkat çekti. Konuklardan şarkıcı Bülent Serttaş, oryantal Didem'in dans ettiği sırada yaptığı hareketlerle sosyal medyada gündem oldu. Serttaş'ın o anları kullanıcılar tarafından 'Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırdı' şeklinde yorumlandı.