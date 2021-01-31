İbo Show konuklarından şarkıcı Bülent Serttaş'ın o anları gündem oldu

31 Ocak 2021 09:35
StarTV ekranlarında yayınlanan İbo Show'da bu hafta oryantal Didem Kınalı'nın dans ettiği görüntüler dikkat çekti. Konuklardan şarkıcı Bülent Serttaş, oryantal Didem'in dans ettiği sırada yaptığı hareketlerle sosyal medyada gündem oldu. Serttaş'ın o anları kullanıcılar tarafından 'Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırdı' şeklinde yorumlandı.
'İbo Show'un 11'inci bölümüne; sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu. Konuklardan Bülent Serttaş ise oryantal Didem'in dans ettiği sırada yaptığı hareketlerle sosyal medyada gündem oldu.
İşte kullanıcıların konuyla ilgili paylaşımlarından bazıları;
İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktığı sırada tepki gösteren kişinin...
İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktığı sırada tepki gösteren kişinin...
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