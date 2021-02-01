Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!

Dün akşam yayınlanan 'İbo Show'da Didem Kınalı'nın dans ettiği anlarda yaşananlar çok konuşuldu. Konuklardan Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeleri sosyal medyada olay oldu. Ünlü oryantal ise yaptığı açıklamada "Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım! Orada dans ve sanat var" dedi.

'İbo Show'un 11'inci bölümüne; Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu. Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı'ya dans ederken başka yöne bakmaları sosyal medyada çok konuşuldu.

Didem Kınalı ise 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada kendisine saygısızlık yapıldığını söyledi. “Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm” diyen Didem kınalı, “Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede Bülent Serttaş bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım” diyen Kınalı, “Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım! Orada dans ve sanat var” diye konuştu.