HaberTürk binası önünde Muharrem Sarıkaya protesto edildi; “Ahmet Demir yalnız değildir”

DİSK Basın-İş, İstanbul Taksim'de HaberTürk binası önünde İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan, HaberTürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'yı protesto etti. Protesto sırasında sık sık "HaberTürk uyuma emekçiye sahip çık", “Ahmet Demir yalnız değildir” sloganları atıldı.

Ne olmuştu?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.

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