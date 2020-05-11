Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedildiği Talas'ta yine aynı tehditler: "Polis bıraktığında çıkarıp yakacağız"

Grup Yorum üzerindeki baskıların kaldırılması için ölüm orucunda olan ve eylemine ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İbrahim Gökçek’in cenazesinin defnedildiği Kayseri'nin Talas ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ardından sahur vaktinde, Halef Hoca Mezarlığı girişine gelen bir grup, tehditlerde bulundu.

Polisin mezarlık girişinde beklediği sırada caddenin karşısında bulunan grup, Gökçek'in cenazesinin Halef Hoca Mezarlığı'ndan çıkarılmasını istediklerini söyleyerek, "Bizi susturamazsınız, yıllarca burada polis bekleyemez arkadaş, bir gün elbette bırakacak, bıraktığında çıkaracağız ortada yakacağız" tehdidinde bulundu.

Yanlarında çocukların da olduğu grubu polis ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna etmeye çalıştığı vatandaşlara "Biz size güveniyoruz, biz sizi seviyoruz. Geçmişte bir takım olaylar yaşandı. Bir takım olaylar çıkarmaya çalıştılar. Şimdi biz bunları büyütürsek yine eski olaylar meydana gelecek. Bunu istiyorlar. Provokasyon yapmak istiyorlar anlatabiliyor muyum. Buna sebep olmayın" dediği duyuluyor.

TILAYIN - "İbrahim Gökçek'in cenazesini gömdürmeyiz" diyen Kayseri Ülkü Ocağı Başkanı görevden alındı

TIKLAYIN - Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin getirildiği Kayseri'de "Gömseler bile çıkarıp, yakarız" tehdidi