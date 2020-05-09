Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin getirildiği Kayseri'de "Gömseler bile çıkarıp, yakarız" tehdidi

Defnedilmek üzere Kayseri'ye götürülen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi, ilde sokağa çıkan bir grup tarafından engellenmek istendi. Gruptakiler, Gökçek'in cenazesinin gömülmesine izin vermeyeceklerini söylerken, "Gömseler bile çıkarıp, yakarız" diyerek tehditlerde bulundu.

Kültürel faaliyetleri üzerindeki baskıların kaldırılması ve konserlerine izin verilemesi talebiyle başladığı ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gökçek'in cenazesi dün gece saatlerinde İstanbul'dan Kayseri'ye götürüldü. Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde bir grup, yol kesti.

Gökçek'in cenazesi saat 22.00 sıralarında Kayseri'ye getirilerek Asri Mezarlık morguna konuldu. İlde sokağa dökülen bir grup, 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak yol kesti. Yaklaşık 2 saat sokakta bekleyen grup polis anonslarının ardından dağıldı.