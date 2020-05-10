"İbrahim Gökçek'in cenazesini gömdürmeyiz" diyen Kayseri Ülkü Ocağı Başkanı görevden alındı

'İbrahim Gökçek'in cenazesini gömdürmeyiz' diyen Kayseri Ülkü Ocağı Başkanı Serdar Turan görevden alındı, ildeki tüm ülkü ocakları kapatıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’u arayarak kararını bildirdi.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesine yönelik saldırıların ardından Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan görevden alındı. İldeki tüm ülkü ocaklarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı belirtildi.

Serdar Turan konuyu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin emriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrine olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’u arayarak kararını bildirdiği, bunun üzerine Ersoy’un MHP İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte Ülkü Ocakları binasına giderek Turan’a Bahçeli’nin kararını tebliğ edip Ülkü Ocakları binasının anahtarlarını teslim aldıkları öğrenildi.

Gazetefersunde’de yer alan habere göre, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Liderimiz beni telefonla arayarak durumu bildirdi, İl Başkanımız Serkan Tok ile birlikte ocağımıza giderek Serdar Turan’a durumu tebliğ edip anahtarlarımızı teslim aldık. İl ocak ve bağlı bütün ocaklar liderimizin talimatıyla ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. Tamamıyla liderimizin takdiridir.” dedi.

Ne olmuştu?

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, ölüm orucu sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in hayatını kaybetmesinin ardından cenazenin Kayseri'ye getirilmesi halinde izin vermeyeceklerini söylemiş, cenaze Kayseri'ye girdiği sırada ise bir grup ülkü ocakları üyesi, 'Cenazeyi yakacaklarını' söylemişti.