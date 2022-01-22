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Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos ve eşi, Başkonsolosluğa alınmadı: "Devletin ve kurumlarımızın hali"

Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin insan kaçakçılığı skandalını fark eden ve konuyla ilgili Ankara'yı uyaran iki diplomat merkeze çekilmişti

22 Ocak 2022 11:25

Türkiye’den Almanya’ya ‘insan kaçırma’ yolu olarak kullanılan gri pasaport skandalı ortaya çıkmadan önce Başkonsolos’u uyaran Muavin Konsolos Mehmet Fidan ve Muavin Konsolos Güler Fidan, görev yaptıkları Hannover Başkonsolosluğu’na alınmadı. "Eşim insan kaçakçılığınını ortaya çıkardı diye mi böyle" diye soran Mehmet Fidan, "Yani devletin ve kurumlarımızın hali" tepkisini gösterdi. 

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden gri pasaport verilerek Hannover'e gönderilen kişilerden şüphelenip Ankara'ya bildirilen Mehmet Fidan ve Güler Fidan merkeze geri çağrılma kararı sonrası gittikleri konsolosluktan içeri alınmadı.

Avrupa Postası'nın aktardığına göre, diplomatik pasaportu bulunan Fidan çiftine ‘görevden el çektirildikleri gerekçesiyle’ özel eşyalarını gelip almaları söylendi.

Mehmet ve Güler Fidan, çağrı üzerine konsolosluğa geldiklerinde ise kapıdan içeri alınmadılar ve yan tarafta bulunan yabancıların işlem yaptırdığı yere yönlendirildiler. Devir teslim de yapamayan çift, yönlendirildikleri alanda diplomatik pasaportlarını göstererek kişisel eşyalarını almaya çalıştı.

Mehmet ve Güler Fidan çifti ise maruz bırakıldıkları duruma ilişkin, “Gri pasaport olayını ortaya çıkardık diye mi bunlar başımıza geliyor. Devletimizin düşürüldüğü duruma bakın. Asker kaçağı birini ortaya çıkarmıştım. Konsoloslukta çalışıyordu. Şimdi o Musa Seyyar isimli şahıs içeride çalışıyor, biz içeri giremiyoruz” diye konuştu.

TIKLAYIN - Belediye aracılığıyla insan kaçakçılığını fark eden diplomatlar merkeze çekildi

Ne Olmuştu?

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43’ü geri dönmedi.

İçişleri Bakanlığı, AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmemesiyle ilgili soruşturmada, vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. 

Almanya’ya insan kaçakçılığı organizasyonuna ilişkin Türkiye’nin Hannover Muavin Konsolosu Mehmet ve Güler Fidan’ın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin temin ettiği gri pasaportla Almanya’ya giden 45 kişiden şüphelenip Başkonsolosu uyardığı öğrenilmişti.

TIKLAYIN | AKP’li belediyenin projesiyle Almanya’ya gönderilen 43 kişi geri dönmedi

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Konsolos Mehmet FidanKonsolos Güler FidanGri pasaport skandalıMalatya gri pasaportKonsolos Güler Fidan

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