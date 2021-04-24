Belediye aracılığıyla insan kaçakçılığını fark eden diplomatlar merkeze çekildi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin insan kaçakçılığı skandalını fark eden ve konuyla ilgili Ankara'yı uyaran iki diplomat merkeze çekildi.

Almanya'da görev yapan iki diplomatın, Yeşilyurt'tan gri pasaportla Almanya'ya gelen kafileden şüphelenerek Ankara'yı uyarması sonrası görevden alındığı öğrenildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Almanya Hannover Başkonsolosluğunda konsolos yardımcıları olarak görev yapan Mehmet Fidan ve eşi Güler Fidan'ın şubat ayının 25'inde merkeze alındığı ortaya çıktı.

"Başkonsolosu defalarca uyardık"

Mehmet Fidan, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi ile birlikte merkeze alınmalarının nedeni olarak gri pasaport skandalını gösterdi.

Fidan paylaşımında "Eşim Muavin Konsolos Güler Fidan, 2020 yılının son aylarında Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla gelen "gri pasaport" sahibi 45 kişilik kafileden şüphelendi ve olayı mercek altına aldı. Daha sonra, Almanya'ya gelenlerin geri dönmediklerini sistemden tespit ederek, Başkonsolosu defalarca uyardı. Konunun insan kaçakçılığı ile ilgili olduğunu ısrarla anlattı ve hem Ankara'ya hem de Almanya'daki 13 Başkonsolosluğa dağıtımlı bir mesajla, ivedi bir şekilde konunun Dışişleri'ne iletilmesi için bir yazı hazırladı. Başkonsolos mesajı sürüncemede bırakıp ocak-şubat aylarında eşimi merkeze çekmek için talimat beklediği şifreli mesajı, maalesef, merkeze çektirmedi ve aksine, her nedense, alelacele ve apar topar bizi merkeze çektirdi. Türkiye'ye anlatacağız. Zira, kurumun içinde bizi boğuyorlar. Buna daha fazla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Halen Hannover'de ikamet eden konsolosluk çalışanı çiftin, Ankara'ya dönmemek için sağlık raporu kullandıkları öğrenildi.