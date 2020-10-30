İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem anını TRT Spor'da anlatan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil "Hayatımda birçok deprem yaşadım ama böylesini hiç yaşamadım" dedi.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde bazı vatandaşlar enkaz altından çıkarılırken, birçok bina da hasar gördü.

TRT Spor canlı yayınında deprem anlarının anlatan Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, "Hayatımda birçok deprem yaşadım, lise ve üniversite dönemlerinde de yaşadım ama böylesini hiç yaşamadım. İnanılır gibi değil, şehir için endişeliyiz" diye konuştu.

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