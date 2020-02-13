T24 LogoT24 Logo

Gerçek Gridir

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"

'Mahşerin 4 atlısı': Savaş, Deprem, Trump, Korona

Babil'in derdi neden ortamı gerdi?

Tayfun Atay: Cem Yılmaz, bizim Chaplin'imiz

Yeryüzünün yeni-normali: Savaş, yangın, depresyon

"Atiye'den Mesih'e hakikat-ötesi arayışlar..."

2019'dan akılda kalanlar: 19'da 19

Ataerkilliğimizin divası: Hülya Avşar

'Libidosuyla düşünen adam': Can Yaman

The Irishman'den Şahsiyet'e, Kara Cuma'dan Potlaç'a sinema, dizi ve kitaplarda edebiyatı bulmak

"Hukuk da bu iktidarın, diziler de..."

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Göbeklitepe kar altında kaldı, arkeolog Schmidt isyan etti: Bu kadar...

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24