"Atiye'den Mesih'e hakikat-ötesi arayışlar..."

Hande-Demet kavgası Saray'da tatlıya bağlandı

Yılbaşı piyango: Müslüman kadının fendi, ataerkil sofuluğu yendi

Beren Saat cesareti ve Atiye hadisesi

Mehdi'den Mesih'e açılan 'post-truth kapılar'

Seden Mestan sordu, Tayfun Atay yorumladı.

Tayfun Atay, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı yer alacakları sosyal sorumluluk projesi sebebiyle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etmesine ilişkin konuştu. Seden Mestan'ın, Akalın'ın eşi Okan Kurt'u telefonundan tavla oynadığı gerekçesiyle Erdoğan'a şikâyet ettiğini ve uygulamayı sildirdiğini hatırlatması üzerine Atay şunları söyledi:

"Bu davranış akla pateryalizm anlayışını getiriyor. Bir siyasi lider ya da 'baba' figürü karşısındaki kişinin 'iyiliği için müdahalede bulunuyor ve müdahalede bulunulan kişi karşı çıkamıyor. Bu paternalist tavır, birey olamayan insanın lideri var ettiği toplumlarda görülebilirdi."

Atay, sosyal medyada gündem olan, başörtülü bir kadının yılbaşı kutlaması ve Milli Piyango ile ilgili sözlerinin çevredeki vatandaşların tepkisini çektiği videoyu da yorumladı. "Demode ataerkil Müslümanlık baltayı taşa vurdu" diyen Atay, iktidarın yenilgisinin, dindar nesil mühendisliğinin tutmadığının en çarpıcı örneği" dedi.

Beren Saat'in başrolünde yer aldığı ve Netflix'in ikinci Türkiye yapımı dizisi Atiye'yi de yorumlayan Atay, "Uygarlığın eşiğinde Anadolu'nun öncülüğü var. Göbeklitepe de insanlık tarihi açısından çok önemli bir buluntu yeri. Bu yüzden Göbeklitepe üzerinden böyle bir çalışma yapılmasını önemsiyorum" dedi.

"Mistik-fanteziye dayalı kurgu yaratma çabası önemli ancak bizim dizi-film birikimimiz bu türlere yeni başlıyor" diyen Atay, Atiye'den sonra benzer yapımların önünün açılacağını ve ileri noktaya geleceğini de söyledi.

Atay, Netflix'in yeni dizisi Messiah'ı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri danışmanı Adnan Tanrıverdi'nin "Mehdi gelecek, ortamı hazırlamalıyız" sözlerini de ortak paydada ele aldı. 'Aklın ve bilimin iktidara kurban gittiğini, küresel iklim krizinin insanları umutsuzluğa sürüklediğinin' altını çizen Atay, "Gelecek umudunu yitiren insanın, bu tür Mehdi, Mesih beklentileri üzerinden geleceğe dair beslediği ümitsizliği ve çaresizliği aşma arayışlarını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.