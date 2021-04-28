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Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu'ndan İşkencedere Vadisi’nde 'Tencere Tava Havası': "Bu ne kibir, bu ne öfke"

“Satamayınca gölgelerini, sattılar ormanları"

28 Nisan 2021 17:40

Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taşocağına karşı yapılan eylemlere destek amacıyla vadiye giden Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu, burada Kardeş Türküler'in  'Tencere Tava Havası' şarkısını söyledi. 

Kadın Korosu'nun görüntüleri, Fındıklı Belediyesi tarafından “Satamayınca gölgelerini, sattılar ormanları.” Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu, İkizdere’de taş ocağı yapımına karşı direnen köylülerin yanında" ifadeleriyle paylaşıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde acele kamulaştırma kararı verdiği, dünyada koruma altındaki 200 vadiden biri olan İşkencedere Vadisi'ndeki projenin ihalesi, 1 milyar 370 milyon TL ile Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı'na verilmişti.

Rize İkizdereİşkencedere VadisiKardeş TürkülerFındıklı BelediyesiKadın Korosu

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